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Yaramazlara biraz batar!

Mehmet Demirkol: Çağdaş hoca maçı kaybetti ama ısrar ederse geleceği kazanacak

Fenerbahçe’nin penaltısı 66’da geldiğinde Alanya 364, Fenerbahçe 96 pas yapmıştı. Alanya yüzde 74’le topa sahip oluyordu.. Ve iki taraf için de bu bilinçli bir tercihti. Erol Bulut savunma planı yaptı ve maçı kazandı. Çağdaş hoca maçı kaybetti ama ısrar ederse geleceği kazanacak.

Mehmet Demirkol’un yazısı

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