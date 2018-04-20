Mehmet Demirkol: Bunun adı sabotaj

Bu biletler eskisi gibi bedava değil. Sağdan soldan alıp giremiyorsunuz. Ayrıca ucuz da değil. Ayrıca Passolig var. Ayrıca kameralar var. Rezil olmak var. Takımını yakmak var. Sadece kupayı değil ligi de kaybetmek var. Var oğlu var.

Peki sadece stadın bir noktasından değil, 4 ayrı noktasından 4 ayrı zamanda hiçbir mantıklı sebebi yokken neden bu yapılır? Bunun bir açıklaması olabilir mi? Beşiktaş eksik, skor tura yeterli… Bu skor sadece turu getirmez, büyük oranda kupayı getirebilir. En güçlü rakibi ligde strese sokabilir. Doğuracağı imkanların sonu yok.

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Peki bu nedir? Bunun adı sabotaj.

Kusura bakmayın. Bilerek planlayarak ya da doğaçlama.. Ama gerçek olan şu: Bu olup biten hayatın normal akışına uygun değil.

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Mehmet Demirkol’un yazısı