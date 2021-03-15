Mehmet Demirkol: Bulut dip yaptı!

İç saha sorunu, böyle bilinmez, psikolojik bir durum değil. Tamamen oyunla ilgili sebepleri var. Bunun için Fenerbahçe’nin üçgenler kurup dinamik oynayabileceği bir ön alan pres oyununa ihtiyacı var. İrfan ve Pelkas’ın (dün bitkindi) ceza sahası önünde iki santrforla kare olacağı, beklerin hücuma katıldığı bir oyun lazım. Gustavo stoperlerle defansif işi çözer. Yeter ki takım kompakt kalsın. Çünkü hiç oyunu genişletemiyorlar. Böyle olunca ne önde top yapılabiliyor ne savunma güvenliği oluşuyor. Yeni kadro, alışamadılar vs. kabul ama bunun için ortaya bir plan koymak lazım. Ki bu planı içeride çok az görebildik.
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