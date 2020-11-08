Mehmet Demirkol: Bu yenilgi hayırlı bile olur

Kabul etmek lazım ki oyunu çözen İsmail Kartal oldu. Erol Bulut her hamle yapışında Kartal oyunu biraz daha aldı. Miya ve Cikalleshi’yi Gökhan ve Caner’in üzerine yollayıp presleme ayrıca onların arkasına sarkarak tehdit oluşturma planı çok iyi tuttu. Kravets’in de kararlı oyunu Fenerbahçe’nin 4-2-4’ünü oldukça zorladı. Eğer Bulut bu yenilgiyi bir kaza değil planın bir kaçağı olarak görüp tamirata girişirse sorun yok. Hatta hayırlı bile olur. Geçen hafta da söyledim bu kadar ‘orta’ merkezli bir hücum skor riskidir.

Mehmet Demirkol’un yazısı