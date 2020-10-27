Mehmet Demirkol: Bu takımın başarısı Fenerbahçe’de yeni modelin de başarılı olması demek

Fenerbahçe savunma yapılanmasında gerçek anlamda ilerleme sağladı ve son 3 sezonun en iyi noktasında. Gustavo, Caner ve Gökhan’ın mevzuya hakimiyetleri Tisserand ve Lemos’un çabuk adaptasyonuna yardımcı oldu.

İçinde bulunulan olumlu ruh halinin de önemini vurgulamak lazım. 3. golden sonra sahanın ortasında yapılan kutlama Gökhan, Caner gibi oyuncuların ateşlediği bir duygu patlaması. Bunun kenardaki Volkan Demirel, Marco Aurelio, Selçuk Şahin, Erol Bulut ve Emre Belzöoğlu’ndan bağımsız olmadığını bilmek lazım. Bu takımın başarısı Fenerbahçe açısında yeni bir modelin de başarılı olması demek.

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Mehmet Demirkol’un yazısı