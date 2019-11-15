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Yaramazlara biraz batar!

Mehmet Demirkol: Bu takım yenilmesi çok zor bir ekip olacak

Gergindi takım. Bunun temel sebebi İrfan ve Emre’nin yokluğunda merkezde istediğimiz zekada olamayışımızdı. Tabii savunma dörtlüsü ve Mert dışında öndeki 6’lıdan Ozan dışında zirve formunda kimse olmayışı da… Buna rağmen maçın başı ve sonundaki 10’ar dakika dışında oyuna hakim olduk.

Hücumda organizatör olmayışı yanlış şut tercihlerine neden olunca hem akın sürekliliği hem şut kalitesi düştü. Öndeki 3’lü uyumsuz ve tek başlarına işi bitirmeye çalışan oyuncular oldu. Buna rağmen kırılmamak önemli. Orta sahadaki eksikleri giderildiğinde bu takım yenilmesi çok zor bir ekip olacak.

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Mehmet Demirkol’un yazısı

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