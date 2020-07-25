Mehmet Demirkol: Bu maç, kaybetmekten fazla bir şey anlatıyor

Galatasaray oyunu ele aldığı bu dönemde sadece öne geçmekle kalmadı farkı da açabilirdi. İlginç olan skor 1-2 olduktan sonra Antalya’nın oyunu tekrar ele almak için çok fazla bir çaba sarf etmemesiydi. Galatasaray ligde bir iddiası kalmadığı bir dönemde son maçta maça asılmayabilir ve bu anlaşılabilir. Ancak gücü kuvveti yerinde bir şekilde böylesine bir geri dönüşten sonra maçı bu kadar rakibe vermek can sıkıcı. Çünkü son 10 dakikada aslında Antalya maçı kazanabileceği bir oyun oynayıp pozisyonlar buldu. Bu maç kaybetmekten fazla bir şey anlatıyor. Terim için en zor sezon geride kaldı diye düşünebilirsiniz. Ama sanırım en zoru gelmekte olan.

Mehmet Demirkol’un yazısı