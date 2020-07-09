Mehmet Demirkol: Bordo-Mavililer’in rakip yarı alana bu kadar ağır geçtiğini hatırlamıyorum

Antalyaspor sakatlıklar ve cezalılar yüzünden beş değişiklik hakkı olan maça ikisi kaleci beş yedekle çıkmak zorunda kaldı. Şampiyonluğun güçlü adayı Sörloth’lu, Sosa’lı Trabzonspor ilk yarıda iki penaltı golü buldu ama başka bir isabetli şutu yoktu. Üçüncü isabetli şut maçın sonlarına doğru ve çok zayıf geldi. Bordo-Mavililer’in rakip yarı alana bu kadar ağır geçtiğini en kötü oynadığı maçta dahi hatırlamıyorum.

Tamer Hoca ön alan baskısını orta sahayla bütünleştirmeyi çok iyi başardı. Kalecisiyle asist yapabilen, sol bekiyle gol bulabilen Trabzonspor rakip ceza sahası içinde duran toplar dışında hiç şans bulamadı. Bunda stres ne kadar rol oynadı bilmiyorum. Ancak oyun ezberini bu kadar kaybedecek kadar stresli olmak ancak kaygı seviyesinin bir uyuşukluk yaratmasıyla mümkün olabilir.

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Mehmet Demirkol’un yazısı