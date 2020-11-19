Mehmet Demirkol: Biz can havliyle saldırdık, onlar soğukkanlılıkla kazandılar

Dün 4-4-2’ye yakın dizilişimizde ortaya çıkan sorun, orta sahada oyuncularımızın fazlasıyla üst üste binmeleriydi. Hücum alanını genişletemedik. Böyle olunca rakip çok çaba sarf etmeden bizi durdurdu. Halbuki elinizde oyuna ve topa hakim olacak tempoyu ayarlayabilecek bir ekip var. Ama kabul edelim ki topa sahip olsak da ceza sahasına nasıl ineceğimize dair karambole orta dışında bir plan ortaya koyamadık. Bunun sonucu sadece üretememek değil. Macarların savunma yerleşimlerinin o kadar sarsamadık ki geçiş oyununda savunmaları etkili bir hücum şablonuna dönüştü. Yani Macalar’ı bozmak bir tarafa istedikleri hücum yerleşimlerini top bizdeyken yapabilmelerine müsaade ettik. Biz can havliyle saldırdık, onlar soğukkanlılıkla kazandılar.

Mehmet Demirkol’un yazısı