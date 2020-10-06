Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı olmasam bırakıp gideceğim der gibi

Sergen Yalçın’ın elindeki kadro geçtiğimiz yılların gerisinde ama yine de etrafına inşaat yapılacak bir temeli var. Souza-Atiba-Mensah üçlüsüyle bir temel oluşturabilirsiniz. Bundan sonrası ise teknik direktörlüktür. Sergen hoca, daha önce performans maksimizasyonu konusunda doğru işler yaptı. Şartlar iyi olursa yine yapabilir. Ancak ekonomik olarak rahat olmayan bir oyuncu grubunu idare etmek kolay değil.

Hocanın açıklamalarındaki daha önemli konu ise konuşma tonunda hissedilen kopuş. Beşiktaşlı olmasam bırakıp gideceğim der gibi.

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Mehmet Demirkol’un yazısı