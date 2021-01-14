Mehmet Demirkol: Beşiktaş iyi oynamadığı maçta savunma disiplinini bozmadan oyunda kaldı

Ghezzal, dün akşam Oğuzhan’la ortaklık kurarak eksik Rizespor karşısında çözüm üreten işler yapabilirdi. Bu teknik ikilinin Rize’nin sadece savunan organizasyonuna hükmedecek gücü aslında var. Bu çerçevede Beşiktaş çok da iyi oynamadığı maçta savunma disiplinini bozmadan oyunda kaldı ve bir şans bulup kazandı. Rize’ye gelirsek. Tomas gerçek anlamda bütün oyun şablonlarını biliyor ve takımına öğretmiş. İyi de bir kadrosu var. Ama onun oyuncuyken sahaya ortaya koyduğu duygunun zerresi görülmüyor. As takımla ya da yedeklerle… Rize’ye biraz duygu ve coşku lazım.

Mehmet Demirkol’un yazısı