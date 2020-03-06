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Yaramazlara biraz batar!

Mehmet Demirkol: Belözoğlu-Demirel ile yerli bir ismi buluşturup planlamaya girişilmesi akla yatkın

Orta-uzun vadede Fenerbahçe ne yapacak? Yabancı teknik adamlar özellikle de Fenerbahçe için adı geçen marka isimlerin hemen hemen tamamı ellerinde bir transfer listesi ve bütçeyle masaya oturuyorlar.

Fenerbahçe’nin içinde bulunduğu durum sadece Türkiye’de değil, Avrupa’da da herkesin malumu. Bu ekonomik sıkıntıda ‘evet’ diyecek birilerini bulmak oldukça zor. O yüzden Fenerbahçe’nin sürpriz yerli bir isimle Emre Belözoğlu-Volkan Demirel ikilisini buluşturup şartlara uygun bir planlamaya girişmesi daha akla yatkın.

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Mehmet Demirkol’un yazısı

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