Mehmet Demirkol: Baştan söyleyeyim, bunun yabancı sınırlamasıyla ilgisi yok

Yani Türk Milli Takımı’nın hücum 3’lüsü dışında, yerini tartışmasız hak eden tek adam 37’sine girmek üzere olan Emre Belözoğlu. Baştan söyleyeyim, bunun yabancı sınırlamasıyla ilgisi yok. Bakın onca transfere rağmen Başakşehir’in de en iyi oyuncusu Emre. Konu yabancı sınırlaması değil. Buradaki sorun bu oyuncuların rekabet gücünün zayıflığı. Yabancı sınırlaması olan bir ülkede tembel olarak yetişmiş olmaları.

Rekabetin gerçek olduğu bir ülkede Hakan Çalhanoğlu, Emre Can, İlkay Gündoğan Mesut hatta Tolga Ciğerci vs. çıkıyor. Bu konuyu kapatalım. İyi bir ülke çocuklarını küresel rekabete uygun donanımda yetiştirir. Rekabetten kaçırıp tembelleştirerek değil.

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…Emre – Tolga – Ozan orta sahasıyla üretmek zor. Topa sahip olmak da… Zaten sanırım Lucescu için bu planı yapan da topa sahip olmayı falan düşünmüyordu. 0-0’da tutup bir kontrayla işi bitirmek istiyordu. Öyle olmadı. Çok kötü bir hakem performansının da eşilk ettiği kötü bir oyun seyrettik.

Mehmet Demirkol’un yazısı