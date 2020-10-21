Mehmet Demirkol: Başakşehir maksimumda oynadı, Leipzig standart planla rahat kazandı

Nagelsmann sizin soldan sağa çevirmek üzere dizayn ettiğiniz oyunu merkeze doğru kıracak bir baskı planladı. Oyunun merkeze kırmak üzere yaptığı baskının her defasında da Angelinho’yu içeri yolladı. Bir daha seyredin. Baskının başarısız olduğu denemelerde de Angelino’nun oraya koşu attığını göreceksiniz. Ve bu planla kazandı. Yanlış anlaşılmasın. Okan Hoca’nı kurduğu oyunda bir yanlışlık yok. Visca, İrfan, Rafael ve Crivelli’yle kurduğu öndeki 4 hareketli oyun bizim ligi süpürür. Dün de Crivelli bir adım önde ve Mert geçen seneki standardında olsa Başakşehir maçı alabilirdi. Bu açıdan sorun yok. Sorun şu: Başakşehir maksimumda oynadı. Leipzig standart planla rahat kazandı.

Mehmet Demirkol’un yazısı