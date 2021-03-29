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Yaramazlara biraz batar!

Mehmet Demirkol: Artık grup birinciliğini rahatlıkla düşünebiliriz

Bu tabloda artık grup birinciliğini rahatlıkla düşünebiliriz. Çünkü ortaya çıkan bu Milli Takım teknik direktörlüğü farkını dünyada en en iyi anlamış olanlardan biri Şenol Güneş. O zaman Letonya planı önemli. Oynadığımız iki maçın ilk 20’şer dakikalarındaki oyunu ikiye katlayabilirsek sadece duran toplar bize yetebilir. Ancak Portekiz’in, Sırbistan karşısında düştüğü saldırgan dengesizliğin sonuçlarını unutmamak lazım. Maç gel-gite dönerse Hakan ve Yusuf gibi orta sahalarımız için iş zor olur. Bizim dar alanda oynamak zorunluluğumuz var. Atletizm açısında buna mecburuz. O yüzden denge ve duran toplar asıl çözümdür.

Mehmet Demirkol’un yazısı

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60 yaş üzerindekiler ve eşleri için aşı randevuları açıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın aşılama programında yeni yaş grubuna geçildiğini duyurmasının ardından uygulamaya geçiliyor. E-Nabız hesabından veya 2023’e kısa mesaj göndererek aşı durumu öğrenilebilecek; Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alınabilecek.