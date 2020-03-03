Mehmet Demirkol: Ali Koç’un vizyonunu halen bekliyoruz

Ali Koç “Ersun Yanal gelsin” diyenlere “Benim vizyonumu anlamamışsınız” demişti. O vizyonu hâlâ bekliyoruz. Ali Koç artık liyakâta dayalı bir delegasyonla işi bilenlere işi devredip gerçekten başkanlık yapmaya başlamalı. Ve mutlak olarak şu negatif hava yayan endişesinden kurtulmalı. Fenerbahçe’nin en çok neşe ve umuda ihtiyacı var.

Mehmet Demirkol’un yazısı