Diken

Yaramazlara biraz batar!

Mehmet Demirkol: Ali Koç’un vizyonunu halen bekliyoruz

Ali Koç “Ersun Yanal gelsin” diyenlere “Benim vizyonumu anlamamışsınız” demişti. O vizyonu hâlâ bekliyoruz. Ali Koç artık liyakâta dayalı bir delegasyonla işi bilenlere işi devredip gerçekten başkanlık yapmaya başlamalı. Ve mutlak olarak şu negatif hava yayan endişesinden kurtulmalı. Fenerbahçe’nin en çok neşe ve umuda ihtiyacı var.

Mehmet Demirkol’un yazısı

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Rusya: Askeri polisimiz Serakib’de

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askeri polisinin İdlib vilayetinde iki karayolunun kesişim noktasında bulunan ve Türkiye destekli silahlı muhalif gruplar ile Suriye hükümet güçleri arasında yoğun çatışmalara sahne olan stratejik önemi yüksek Serakib (Sarakib) kasabasına girdiğini açıkladı.

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