Mehmet Demirkol: Ali Koç’un vizyonunu halen bekliyoruz

Ali Koç “Ersun Yanal gelsin” diyenlere “Benim vizyonumu anlamamışsınız” demişti. O vizyonu hâlâ bekliyoruz. Ali Koç artık liyakâta dayalı bir delegasyonla işi bilenlere işi devredip gerçekten başkanlık yapmaya başlamalı. Ve mutlak olarak şu negatif hava yayan endişesinden kurtulmalı. Fenerbahçe’nin en çok neşe ve umuda ihtiyacı var.
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İpsala’da Yunan askerlerinin plastik mermi sıktığı beş sığınmacı yaralandı
Edirne’nin İpsala ilçesine bağlı Yenikarpuzlu beldesinde, Yunanistan’a geçmek isteyen gruba Yunan askerlerinin plastik mermiyle ateş etmesi sonucu beş sığınmacı yaralandı.
Bakan Koca: Son 14 günü beş ülkede geçirenler raporlu sayılacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yurt dışında seyahat etmiş kişilerin kalabalık ortamlara girmemesini tavsiye ederek “İran, Irak, Güney Kore, Çin ve İtalya’da son 14 günü geçirmiş olanlar raporlu sayılabilecek” dedi.
Cerrahpaşa’dan 16 soru-yanıtta ‘corona’ kılavuzu
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, yeni tip corona virüsü hakkında ‘sık sorulan sorular kılavuzu’ hazırladı.
Pazarkule Sınır Kapısı’na giden karayolu sığınmacıların geçisine kapatıldı
Yunanistan’a geçmek isteyenlerin akın ettiği Edirne’deki Pazarkule Sınır Kapısı’na giden karayolu sığınmacıların geçişine kapatıldı.
Rusya: Askeri polisimiz Serakib’de
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askeri polisinin İdlib vilayetinde iki karayolunun kesişim noktasında bulunan ve Türkiye destekli silahlı muhalif gruplar ile Suriye hükümet güçleri arasında yoğun çatışmalara sahne olan stratejik önemi yüksek Serakib (Sarakib) kasabasına girdiğini açıkladı.