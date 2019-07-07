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Yaramazlara biraz batar!

Mehmet Coşkundeniz: İlk randevu için öneriler

Aşık olma isteğinin doruk noktaya ulaştığı aylardayız. Hoşlandığınız ve sonunda bir randevu kopardığınız o güzel kadınla ya da yakışıklı adamla nerede buluşacaksınız?

Nasıl bir ortamda yakınlaşacaksınız? İlk randevu çok önemli sevgili okur. Bu yazıda size özellikle yaz aylarında hem romantik, hem keyifli hem de eğlenceli randevu yerlerini anlatacağım. Parantez içindeki örnekler İstanbul’dan.

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Siz de kendi şehriniz için bu örnekleri çoğaltabilirsiniz. Bu arada çok önemli üç püf noktasını hatırlatayım. 1. Sakın kimsenin olmadığı, ıssız yerlere gitmeyin. 2. Sevmediğini bildiğiniz bir yer için onu sakın zorlamayın. 3. İlk buluşma için eve davet hiç iyi bir fikir değil, unutmayın.

Mehmet Coşkundeniz’in yazısı

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