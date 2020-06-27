Diken

Yaramazlara biraz batar!

Mehmet Coşkundeniz: İlişkide psikolojik şiddetin türleri

Sevgiliniz tarafından çok sevildiğinizi düşünüyorsunuz. Ya da tam tersi biri var ama öyle hemen gaza gelmiyor, küçük küçük hoşluklar yapıyor. Hoşlandığınız ama henüz ilişkiye başlamadığınız kişi kaçak oynuyor, siz de onun strateji yaptığını düşünüyorsunuz. Sosyal medyadan tanıştınız, birbirinizden hoşlandınız ama bir türlü buluşmaya yanaşmıyor. Ve daha birçok şey… Sizin ilişki içinde “Olabilir” dediğiniz bu davranışlar aslında psikolojik şiddet türleri. Bu yazı, bir ilişkide yaşayabileceğiniz psikolojik şiddet türlerini anlatıyor. Yazıyı okuduktan sonra eminim ‘Normal’ olarak kabul ettiğiniz o şeyler artık hiç de ‘Normal’ olmayacak…

Mehmet Coşkundeniz’in yazısı

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