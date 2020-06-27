Mehmet Coşkundeniz: İlişkide psikolojik şiddetin türleri

Sevgiliniz tarafından çok sevildiğinizi düşünüyorsunuz. Ya da tam tersi biri var ama öyle hemen gaza gelmiyor, küçük küçük hoşluklar yapıyor. Hoşlandığınız ama henüz ilişkiye başlamadığınız kişi kaçak oynuyor, siz de onun strateji yaptığını düşünüyorsunuz. Sosyal medyadan tanıştınız, birbirinizden hoşlandınız ama bir türlü buluşmaya yanaşmıyor. Ve daha birçok şey… Sizin ilişki içinde “Olabilir” dediğiniz bu davranışlar aslında psikolojik şiddet türleri. Bu yazı, bir ilişkide yaşayabileceğiniz psikolojik şiddet türlerini anlatıyor. Yazıyı okuduktan sonra eminim ‘Normal’ olarak kabul ettiğiniz o şeyler artık hiç de ‘Normal’ olmayacak…
SON HABERLER
Meral Akşener’in ‘emanet ettiği’ kürsü…
‘Gezi’ parkı ve park forumları, geleceğin yönetim şeklidir, tercihidir, üslubudur! O park forumlarına bir kez tanık olan, artık tek sesliliği kabullenemez. Kabullenmeme, başka bir dünyanın mümkün olabileceği tahayyülü, biraz da ‘tanıklıkla’ ilgili. Duymakla, görmekle, yaşamakla, dâhil edilmekle, dâhil olmakla, karşılaşmakla…
BBC, Britanya’nın Türkiye’ye gönderdiği atıkların izini sürdü: Geri dönüşüm bu mu?
BBC, Britanya’dan geri dönüşüm amaçlı Türkiye’ye gönderilen plastik atıkların bir kısmının yol kenarlarına atılıp yakıldığını ortaya çıkardı.
Kadavradan rahim nakli yapılan Derya Sert’in çocuk hasreti bitti
Rahmi olmadan dünyaya gelen Derya Sert, 2011’de, 23 yaşındayken kadavradan nakil yapıldığında dünya basınının gündemine oturdu. Sert nakilden dokuz yıl sonra anne oldu.
Darbe girişimi davasında 86 sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası
Jandarma Genel Komutanlığı darbe girişimi davasında 86 sanığa ‘anayasayı ihlale teşebbüs’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 35 sanığa da aynı suçtan müebbet hapis cezası verildi.
HDP’li bir vekilde ‘corona’ çıktı
HDP, bir milletvekilinin corona virüsüne yakalandığını duyurdu.