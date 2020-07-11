Mehmet Coşkundeniz: Ayrılarak değil konuşarak çözün

Çiftler en küçük tartışmada bile “Bu ilişki bitti” deyip ayrılma yolunu seçiyor. Tabii ki bu gerçek bir ayrılık olmuyor. Birkaç günün ardından sinirler yatıştıktan sonra bir araya geliyorlar. Böylece ciddi bir konu olan ayrılık “Nasıl olsa barışırız” denilerek değersizleşiyor. Oysa her ayrılık ilişkiye zarar veriyor ve aslında ilk ayrılıktan itibaren geri dönülmez bir yola giriliyor. Öyleyse, ayrılmak yerine iletişim kurup sorunu çözmek gerek. Peki, iletişim nasıl kurulacak?
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Van Gölü’nde kaybolan tekne: Üç cansız bedene ulaşıldı; can kaybı 19’a yükseldi
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İmamoğlu: Havai fişek kullanmayacağız, İstanbul’da görmek istemiyoruz
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, bundan böyle kentte düzenledikleri etkinliklerde havai fişek kullanılmayacağını açıkladı.
Almanya MİT’in odak ülkesiymiş
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‘Olağan işler’de dördüncü baskı: ‘Pazarlık usulü’ ihaleler tek tek listelendi
Yolsuzlukların üzerine giden yazılarıyla tanınan gazeteci Çiğdem Toker’in kitabı ‘Kamu İhalelerinde Olağan İşler’ yeni bilgilerle güncellendi. Dördüncü baskıya ulaşan kitapta ‘pazarlık usulü’yle düzenlenen ihaleler listesi 2020’ye kadar genişletildi. Bazı müteahhitlik firmalarının sahte iş bitirme belgesi kullandığına yer verildi.
Evden çalışanların akıl sağlığı için terapistlerden yedi öneri
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