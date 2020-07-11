Diken

Yaramazlara biraz batar!

Mehmet Coşkundeniz: Ayrılarak değil konuşarak çözün

Çiftler en küçük tartışmada bile “Bu ilişki bitti” deyip ayrılma yolunu seçiyor. Tabii ki bu gerçek bir ayrılık olmuyor. Birkaç günün ardından sinirler yatıştıktan sonra bir araya geliyorlar. Böylece ciddi bir konu olan ayrılık “Nasıl olsa barışırız” denilerek değersizleşiyor. Oysa her ayrılık ilişkiye zarar veriyor ve aslında ilk ayrılıktan itibaren geri dönülmez bir yola giriliyor. Öyleyse, ayrılmak yerine iletişim kurup sorunu çözmek gerek. Peki, iletişim nasıl kurulacak?

Mehmet Coşkundeniz’in yazısı

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