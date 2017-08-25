Mehmet Barlas: ‘Yorgunluk’ önümüzdeki dönemin derinine etkileyecek çaptadır

Gerçekten de sade siyasette değil toplumun her kesiminde hissedilen “Yorgunluk”, önümüzdeki dönemin derinine etkileyecek çaptadır. 2000’li yılların başından bugüne kadar iç ve dış kaynaklı krizlerle hemen her gün yaşanılanlar, sade AK Parti kadrolarını değil hepimizi yormadı mı?

…2019 seçimlerinde yorgun kitlelerin topluma huzur verecek adaylara ve partileredestek vereceklerini görmemek imkânsız gibidir. Bir başka deyişle bugün toplumun en fazla ihtiyaç duyduğu şey sakin, gerginlikten uzak ve huzurun ağırlıklı olduğu bir ortamdır. Siyasetçilerin konuşmalarında hem ülkenin çıkarlarını korumaları, hem de toplumdaki yorgunluğunu dikkate alarak kavgacı olmayan üslubu seçmeleri beğeni toplayacaktır.

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Medyadaki racon kesme alışkanlıklarının bir anda sona ermesi mümkün değildir. Ama siyasi bilinç ve sağlıklı gözlemcilik, siyasetçilerin üsluplarını yumuşatmalarını kısa sürede sağlayabilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasında seslendirdiği “Metal yorgunluğu” kavramı bana toplumdaki topyekûn yorgunluğu hatırlattı.

Mehmet Barlas’ın yazısı