Mehmet Barlas: Yıldız Kenter çapındaki sanatçılar çok gelmez dünyamıza

İlerleyen yıllarda Yıldız Kenter ve eşi Şükran Güngör de ailemizin değişmez dostları arasında yer aldılar. Sabahlara kadar süren sohbetlerin tadı hâlâ damağımda… Yıldız Kenter çapındaki sanatçılar çok gelmez dünyamıza… Onun belleğimdeki yeri, var olduğum sürece tazeliğini koruyacaktır. Daha önce sonsuzluğa yolcu ettiğimiz Müşfik Kenter’i ve Şükran Güngör’ü de sevgi ve saygı ile anıyorum.

Mehmet Barlas’ın yazısı