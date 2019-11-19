Mehmet Barlas: Yıldız Kenter çapındaki sanatçılar çok gelmez dünyamıza

İlerleyen yıllarda Yıldız Kenter ve eşi Şükran Güngör de ailemizin değişmez dostları arasında yer aldılar. Sabahlara kadar süren sohbetlerin tadı hâlâ damağımda… Yıldız Kenter çapındaki sanatçılar çok gelmez dünyamıza… Onun belleğimdeki yeri, var olduğum sürece tazeliğini koruyacaktır. Daha önce sonsuzluğa yolcu ettiğimiz Müşfik Kenter’i ve Şükran Güngör’ü de sevgi ve saygı ile anıyorum.
SON HABERLER
‘Suriyelileri istemiyoruz’ diyen eski AKP milletvekiline partiden ihraç istemi
Eski AKP milletvekili Pelin Gündeş Bakır’ın, Suriyelilerle ilgili attığı tweet’ler yüzünden partiden ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildiği bildiriliyor.
Silivri’de çocuklara silah talimi yaptıran adam adli kontrolle serbest
Silivri’de bir çiftlik evinde çocuklara silahla atış yaptırdığı ileri sürülen bir kişi gözaltına alınırken, şüphelinin iki ayrı evinde yapılan aramada dokuz tüfek ve dokuz tabanca ele geçirildi. Çocuklara silah talimi yaptığı belirlenen Feridun E., gözaltı sonrası çıkartıldığı mahkeme tarafından adli kontrolle serbest kaldı.
İzmir’de kadın cinayeti: Elektroşok, pompalı tüfeğe karşı koruyamadı
İzmir’in Buca ilçesinde, açık cezaevinden izinli olarak çıkan Şehmuz Selçuk (24), sevgilisi olduğu ileri sürülen bir çocuk annesi Melisa Kalem’i (24) pompalı tüfekle öldürdü. Selçuk, daha sonra aynı silahla yaşamına son verdi. Kalem’in, kendisini elektroşok cihazıyla korumaya çalıştığı, ancak adamın pompalı tüfekle ateş etmesine engel olamadığı belirtiliyor. Melisa Kalem’in öldüğünü duyarak olay yerine gelen yakınları ise sinir krizi geçirdi.
Ali Koç’tan İmamoğlu’na tebrik ziyaretinde sporun her alanında işbirliği sözü
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç’un, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yaptığı ziyarette, İmamoğlu’nun seçim kampanyasında söz ettiği ‘İstanbul’un üç büyük kulübüne verilen marka değeri’ konuşuldu. İmamoğlu ve Koç, sadece futbol değil, diğer spor alanlarında da işbirliği yapma mesajı verdi. İmamoğlu, Fenerbahçe’nin ardından görüştüğü Basın Konseyi üyeleriyle de, Türkiye’deki ‘basın özgürlüğü’ne ilişkin yurtdışında karşılaştığı sorularla ilgili konuştu.
Çavuşoğlu: Bağdadi’nin yerini bizim yakaladığımız IŞİD’li gösterdi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 26 Ekim’de ABD operasyonuyla Suriye’nin İdlib vilayetinde, Türkiye sınırına yakın bir noktada öldürülen Bağdadi’nin yerini, daha önce yakalayıp Irak’a teslim ettikleri bir IŞİD üyesinin gösterdiğini öne sürdü. Çavuşoğlu, Rusya’nın, 22 Ekim’de varılan Soçi Mutabakatı’nın gereğini yapmadığını belirterek, ‘gerekirse Barış Pınarı Harekatı’na devam edebilecekleri’ mesajı verdi.