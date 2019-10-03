Mehmet Barlas: YİK üyelerinden Erdoğan’a içten ve ciddi uyarılar gelmesi bekleniyor

Türk siyasetinde ‘Danışmanlık’ genel olarak gönül almak için rütbesi olan fakat görevi olmayan isimlere verilir. Yüksek İstişare Kurulu’nda görev alanlar da, böyle kişiler… Mesela AK Partili eski TBMM Başkanları olan YİK üyeleri Bülent Arınç, KöksalToptan, Cemil Çiçek ve Mehmet Ali Şahin böyle isimler değiller mi?

Teoride bu isimlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a içten ve ciddi uyarılar gelmesi bekleniyor… Yani gereken durumlarda Yüksek İstişare Kurulu üyelerinden bazıları Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Bu konuda yanlış yaptın. Bu hatanı düzeltmen için şöyle yapmalısın” diyebilmelidir. Ama pratikte bu ne kadar mümkündür bilemeyiz.

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Mehmet Barlas’ın yazısı