Mehmet Barlas: Yerli ajanlarımız 15 Temmuz darbesini bile ıskalamadı mı?

Almanya son olarak “Bu ülkede çalışan Türk istihbaratçılar” sorunsalını gündeme getirerek, yeni bir anlaşmazlık maddesi üretti.

Bu çizgiden hareket ederek biz de “Türkiye’de kaç Alman istihbaratçı var” sorunsalını gündeme getirsek, acaba ortaya nasıl bir tablo çıkardı.

Bütün bu spekülasyonları değerlendirirken, bizim yakın tarihimizde ülkemizde çalışan yabancı ajanların neden hiç gündeme gelmediğini de merak etmemiz gerekiyor. Özellikle 2’nci Dünya Savaşı günlerinde Ankara’nın yabancı ajanlarla kaynadığını hep okuduk ve duyduk.

Daha ötesi, Hitler ordusunun Türkiye’yi işgal etmesi halinde burada kurulacak kukla hükümette kimlerin yer alacağını ve kimin Türk Quisling’i olacağını bile kitaplarda gördük. Amerikan İttifakı’na girdikten sonra ise, bazı Türklerin bile yabancılara ajanlık servisi verdiğini duymadık mı?

Yani Almanya’nın Türk istihbaratçılarına takmış olması, gerçekten hiç beklenmeyen bir gelişmedir. Yerli ajanlarımıza gelince, bunlar 15 Temmuz darbesini bile ıskalamadı mı?

Mehmet Barlas’ın yazısı