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Yaramazlara biraz batar!

Mehmet Barlas: Yeni Zelanda’daki vahşeti de, Kaşıkçı faciasını da sessizlikle karşılayan Müslümanlar

Körfez şeyhliklerinin Filistin halkına karşı yapılan İsrail zulmüne sessiz kaldıklarını düşündüğünüzde, uzak Asya’daki iki camide 50Müslüman’ın öldürülmesini de sessizlikle karşılayacaklarını düşünmez misiniz?
Kısacası bu dünyada kendilerini Müslüman olarak görenlerden yüzde kaçının gerçekten Müslüman olduklarını kestirmek kolay değildir.
Yeni Zelanda’daki vahşeti de, İstanbul’daki Kaşıkçı faciasını da sessizlikle karşılayan Müslümanlar o kadar çok ki…

Mehmet Barlas’ın yazısı

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