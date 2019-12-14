Diken

Yaramazlara biraz batar!

Mehmet Barlas: Yeni ve eski muhalefet Erdoğan’ın siyasetini nasıl değiştirecek?

Ahmet Davutoğlu’nun partisinin kurucuları belli olmuş. Bir süre sonra Babacan’ın partisinin kurucuları da belli olacaktır. Ancak şunu bilelim ki özellikle dış gözlemciler yeni partilerin kurucularının kimler olacağını merak etmiyorlar. Onlar yeni ve eski muhalefet partilerininCumhurbaşkanı Erdoğan’ın izlediği siyaseti ne şekilde değiştireceklerini merak ediyorlar. Bu dış gözlemcilerden önde gelen bir tanesinin Pensilvanya’da üslenen FETÖ olduğunu da hiç unutmayalım.

Mehmet Barlas’ın yazısı

Reklam

SON HABERLER

Adana’da rakı festivali ‘terör’ nedeniyle yasaklanmış

Adana valiliği, adı ‘Kebap ve Şalgam Festivali’ olarak değiştirilen ‘Dünya Rakı Festivali’nin iptal edilme gerekçesi olarak ‘bazı terör örgütleri ile art niyetli kişi ve grupların saldırı düzenleyebileceği’ ihtimalini gösterdi.

İmamoğlu’ndan Erdoğan’a: Birileri sükse yapsın diye İstanbul’a ihanet etmeyeceğiz

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Kanal İstanbul’la ilgili, “Dünyada büyük sükse yaratacak. CHP’nin takoz siyasetine boyun eğmeyiz” demesine, “Birileri sükse yapsın diye İstanbul halkına ihanet edecek, yarın pişman olacakları hiçbir projeye, ‘Evet’ demeyeceğiz” diye karşılık verdi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...