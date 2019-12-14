Mehmet Barlas: Yeni ve eski muhalefet Erdoğan’ın siyasetini nasıl değiştirecek?

Ahmet Davutoğlu’nun partisinin kurucuları belli olmuş. Bir süre sonra Babacan’ın partisinin kurucuları da belli olacaktır. Ancak şunu bilelim ki özellikle dış gözlemciler yeni partilerin kurucularının kimler olacağını merak etmiyorlar. Onlar yeni ve eski muhalefet partilerininCumhurbaşkanı Erdoğan’ın izlediği siyaseti ne şekilde değiştireceklerini merak ediyorlar. Bu dış gözlemcilerden önde gelen bir tanesinin Pensilvanya’da üslenen FETÖ olduğunu da hiç unutmayalım.
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Rönesans’ı ve Hümanizma’yı sanat üzerinden anlamak: Uygarlığın Ayak İzleri
İnsanın yeniden değer kazanması sürecini, bu işin en önemli ve belirgin kanallarından sanat açısından değerlendiren kıymetli bir yapıt yayınlandı ‘Uygarlığın Ayak İzleri’.
Bir sıra geriledi: Türkiye satın alma gücünde 37 Avrupa ülkesi arasında 30’uncu
Türkiye’nin satınalma gücü paritesine (SGP) göre kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) endeksi 2018 sonuçlarına göre AB ortalamasının yüzde 36 altında kalarak 64 değerini aldı.
Adana’da rakı festivali ‘terör’ nedeniyle yasaklanmış
Adana valiliği, adı ‘Kebap ve Şalgam Festivali’ olarak değiştirilen ‘Dünya Rakı Festivali’nin iptal edilme gerekçesi olarak ‘bazı terör örgütleri ile art niyetli kişi ve grupların saldırı düzenleyebileceği’ ihtimalini gösterdi.
İmamoğlu’ndan Erdoğan’a: Birileri sükse yapsın diye İstanbul’a ihanet etmeyeceğiz
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Kanal İstanbul’la ilgili, “Dünyada büyük sükse yaratacak. CHP’nin takoz siyasetine boyun eğmeyiz” demesine, “Birileri sükse yapsın diye İstanbul halkına ihanet edecek, yarın pişman olacakları hiçbir projeye, ‘Evet’ demeyeceğiz” diye karşılık verdi.
Üniversiteli Ceren Özdemir’in katiline iki dava: İndirim uygulanmasın
Ordu’da 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir’i öldüren katil hakkında iki farklı iddianame hazırlanarak ağırlaştırılmış müebbet istendi.