Mehmet Barlas: Yeni ve eski muhalefet Erdoğan’ın siyasetini nasıl değiştirecek?

Ahmet Davutoğlu’nun partisinin kurucuları belli olmuş. Bir süre sonra Babacan’ın partisinin kurucuları da belli olacaktır. Ancak şunu bilelim ki özellikle dış gözlemciler yeni partilerin kurucularının kimler olacağını merak etmiyorlar. Onlar yeni ve eski muhalefet partilerininCumhurbaşkanı Erdoğan’ın izlediği siyaseti ne şekilde değiştireceklerini merak ediyorlar. Bu dış gözlemcilerden önde gelen bir tanesinin Pensilvanya’da üslenen FETÖ olduğunu da hiç unutmayalım.

Mehmet Barlas’ın yazısı