Mehmet Barlas: Yeni sistemin koalisyona son vereceği öngörülürken, bunun mümkün olmayacağı anlaşılmıştır

CHP ile Saadet Partisi’nin birlikte Abdullah Gül’e gönül bağlamaları, AK Parti kurucusu Abdüllatif Şener’in CHP listesinden Konya adayı olması, neden kurulduğu tam olarak bilinmeyen İyi Parti’nin de Millet Koalisyonu’na dahil edilmesi, Saadet Partisi Gençlik KollarıGenel Başkan Yardımcısı Abdülkadir Karaduman’ın da Konya’da CHP listesinde ikinci sıradan aday olması… Bütün bunlar yetmezmiş gibi, bu Millet Koalisyonu’nun HDP’ye dönük olarak ışık yakması da gündeme girmişti.

Özetle, yeni sistemin koalisyonlara son vereceği öngörülürken, bunun mümkün olmayacağı şimdiden anlaşılmıştır. Mesela bu Millet İttifakı’na dahil olan uyumsuzların koalisyonu TBMM’de çoğunluğu sağlarsa, sistemi kilitler ve Cumhurbaşkanı’nın elini kolunu bağlayabilirler.

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Mehmet Barlas’ın yazısı