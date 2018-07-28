Mehmet Barlas: Yanlışımız bu adamın cezaevinden çıkartılıp ev hapsine taşınmasıdır

Bu bölgedeki Kürt halkını Hıristiyan yapmayı misyon edinmiş bir Siyonist- Hıristiyan yani “Evanjelist” olan Amerikalı papazın yıllarca bu topraklarda faaliyet göstermesine, 15 Temmuz kepazeliğine karışmış olmasına kadar göz yummuş olmamız, bizim yanlışlarımızdan biridir.

İkinci yanlışımız da bu adamın cezaevinden çıkartılıp ev hapsine taşınmasıdır. Bu nedenle sanki ABD ile yapılan bir pazarlığın ilk aşaması gerçekleşmiş ve daha sonra bu adam Amerika’ya gönderilecekmiş gibi bir izlenim bizde de onlarda da doğmuştur.

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Bu nedenle Trump da Pence de, hayal kırıklıklarını Türkiye’yi tehdit etmeye dönüştürmüşlerdir.

Mehmet Barlas’ın yazısı