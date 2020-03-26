Mehmet Barlas: Virüs yoksul ve güçsüz insanların vücutlarına nasıl girdiyse, Prens Charles’a da aynı şekilde girdi

93 yaşındaki annesi Kraliçe Elizabeth ve 98 yaşındaki babası Prens Philip sağlıklarını korurken, 71 yaşındaki Chares’ın hastalığa yakalanmış olması, kaderin acı bir şakasıdır da… Gerçi Charles bu hastalığa yakalanmamak için dikkat de ediyordu. Karşılaştığı insanların elini sıkmak yerine, Hint usulü iki elini birleştirip çenesine götürerek ve eğilerek selam veriyordu. Kalabalıklara girdiğinde insanlarla arasına mesafe koymaya çalışıyordu. Ama demek ki bunlar işe yaramadı… Koronavirüsü yoksul ve güçsüz insanların vücutlarına nasıl girdiyse, Prens Charles’a da aynı şekilde girdi.

Mehmet Barlas’ın yazısı