Mehmet Barlas: Vesayetçi model ve askeri demokrasi denemeleri de tarih oldu

15 Temmuz darbe girişimine kumanda kademesinde katılan FETÖ’cü subaylara hemen sığınma hakkı tanıyan Almanya ve Yunanistan, adeta kendi geçmişlerindeki karanlık günlere özlemduyarmışçasına davranmışlardı.

Yunanistan “Albaylar Cuntası” modelini ve Almanya Hitler Nazizmi’nin benzerini Türkiye’ye yaşatmaya çalışan FETÖ’cülere kucak açarlarken, gerçekten çok uygunsuz davranmışlardır.

İran’a Humeyni’nin gelmesinden ötürü en fazla olumsuz sonuçlarla karşılaşan Amerika Birleşik Devletleri bu olaydan hiç ders almamış olmalıdır ki, ‘Çakma Humeyni’ denilebilecek Fethullah Gülen’i Amerika topraklarında beslemektedir.

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Ayrıca FETÖ’ye verilen CIA desteği ve Clinton’lar gibi bazı Amerikan siyasetçilerinin FETÖ aşkı, bu ülkenin demokrasisinin gelişmişliği ile çelişmektedir.

Türkiye sadece 15 Temmuz’u geride bırakmadı.

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Vesayetçi model ve askeri demokrasi denemeleri de tarih oldu. Halkın çıplak bedenini darbecilerin silahlarına karşı korkmadan sürdüğü o gece, Türk demokrasi tarihinin bir dönüm noktası oldu.

Güncel siyaset açısından da “Cumhur İttifakı” o geceden günümüze siyaseti şekillendirdi.

15 Temmuz şehitlerini saygı ve minnet duyguları ile anarken, gazilere de sağlıklar diliyorum.

Mehmet Barlas’ın yazısı