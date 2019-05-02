Mehmet Barlas: Venezüela konusu Kılıçdaroğlu’nun umurunda değildi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun grup konuşmasını izlerken, Venezuela sorunsalına girmesini bekliyordum.

Ancak belli ki Venezuela konusu Kılıçdaroğlu’nun umurunda değildi.

Ya da Amerika’nın Venezuela’nın iç işlerine açık biçimde müdahale etmesini doğal karşılıyordu.

Kılıçdaroğlu için siyaset Çubuk’taki şehit cenazesinde olanlardan öteye gitmiyordu.

Belli ki Amerika bir gün İsrail’i muhtemel tehlikelerden korumak içinVenezuela’da olduğu gibi İran’a da müdahale ederse, buna karşı Türk siyasetinde tek ses CumhurbaşkanıErdoğan’dan gelecektir. ZatenSuriye’nin Türkiye sınırında PKK/PYD’yi silahlandırmasını da Kılıçdaroğlu doğal karşılamış ve “PYD bize mi saldıracak”dememiş midir?

Mehmet Barlas’ın yazısı