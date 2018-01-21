Mehmet Barlas: Vatandaş olarak bize düşen askerimize destek vermektir

Sınır ötesi askeri operasyonlarda tabii ki beklenmeyen durumlarla da karşılaşılabilir. Hiç risk taşımayan operasyonlar ancak film senaryolarında bulunabilir. Ancak ülkenin güvenliğini ve bütünlüğünü hedef alan gelişmelere karşı ülkenizin silahlı kuvvetleri sınır dışında operasyon yapmak zorunda kalmışsa, vatandaş olarak size düşen şey askerlerinize destek vermektir.

Her gelişmeyi iktidara gol atmak olarak gören muhalefet anlayışının somut yansımasını, Balkan Savaşı’nda muhaliflerin “Edirne’ye Enver gireceğine Bulgar girsin” demelerinde görmüştük. Tabii ki askeri operasyona hedef olan terörist örgütler de, bu operasyonu durdurmak ve başarısızlığa uğratmak için her yolu denerler. Nitekim PKK elebaşı Murat Karayılan da, Rusya’dan yardım istemiş ve Rusya’nın hava operasyonları için Türkiye’ye izin vermemesini istedi.

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Mehmet Barlas’ın yazısı