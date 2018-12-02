Mehmet Barlas: Uluslararası ilişkilerde yüksek insanlık değerlerine pek yer olmadığı kanıtlanmıştır

Kısacası uluslararası ilişkilerde yüksek insanlık değerlerine pek yer olmadığı, G-20 Zirvesi’ne Muhammed bin Selman’ın hiç çekinmeden katılması ve her fırsatta arsız arsız gülmesi ile bir kez daha kanıtlanmıştır. Bu şekilde İsrail’in toplama kampına dönüştürdüğü Gazze’deki Filistinlilere, Arap dünyasının neden hiç ilgi göstermediğini anlamak da kolaylaşmaktadır. Ya da Mısır’da halkın seçtiği Mursi’yi zindana atan Sisi’ye, Batılıların da, Rusya’nın da neden ilgi gösterdiklerine şaşırmamak gerekmektedir.

Biz Türkiye olarak ilkeli ve kararlı çizgimizi aksatmamalıyız. İçinde bulunduğumuz ortam ne kadar ilkesiz ve insafsız olsa da, biz yine de farklı davranabiliriz. Kendilerini bizim müttefiklerimiz olarak sunanların oyunlarını ancak bu şekilde açığa çıkartabiliriz.

Kısacası biz onlar gibi olmayalım.

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Mehmet Barlas’ın yazısı