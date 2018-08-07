Mehmet Barlas: Uluslararası ilişkiler dünyasında yeni bir maganda var

Uluslararası ilişkiler dünyasında yeni bir maganda var.

Donald Trump’ın kural tanımaz davranışları ve uluslararası ilişkileri krize sokan kararları sade biz Türklerin değil tüm dünyalıların yaşamlarında olumsuz yansımalar göstermekte…

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Mesela İran’a karşı başlattığı yaptırımlar Avrupa Birliği ülkelerinin de öfkeli tepkisine sebep oldu.

Kendinden önceki ABD başkanlarının imzaladığı bütün anlaşmaları yok sayan Trump, Çin medyasında yayınlanan bir yoruma göre “Bir sokak kabadayısı gibi davranıp, haraç ve gözdağı ile sokak dövüşü yapıyor.”

Mehmet Barlas’ın yazısı