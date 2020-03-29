Mehmet Barlas: Ulaştırma bakanı, Kanal İstanbul ihalesi nedeniyle mi görevden alındı?

Birinci gaf, sanki her şey hallolmuş da bir eksik oymuş gibi, Kanal İstanbul ihalesinin yapılmasıydı. İş yerleri kapanırken, insanlara evde oturmaları önerilirken ve şehirler arası yolculuklar bile kısıtlanırken ve ayrıca işletmelerin ekonomik darboğazları aşmaları için 100 milyarlık bir fon ön tedbir olarak tahsis edilirken, Kanal İstanbul için ihale açmak en azından gündemin farkında olmamak anlamına gelmiyor muydu?

Sonuçta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın görevine son verdiği ve yerine Bakan Yardımcısı Adil Karaismailoğlu’nun atandığı açıklandı. Bu görevden almanın sebebi açıklanmadı. Ama yaygın kanaate göre, sebep zamansız ve yersiz Kanal İstanbul ihalesiydi.

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Mehmet Barlas’ın yazısı