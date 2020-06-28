Mehmet Barlas: Türkiye’nin bütünlüğünü ve güvenliğini hedef alan ülkeler bir türlü bitmiyor, şimdi de BAE çıktı

Türkiye’nin bütünlüğünü ve güvenliğini hedef alan ülkeler bir türlü bitmiyor. Şimdi de başımıza Birleşik Arap Emirlikleri çıkmadı mı? BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed el Nahyan, Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Türkiye’nin Libya’daki rolünü küstah sözlerle hedef aldı.

BAE medyasının aktardığına göre Abdullah bin Zayed, “Türkiye’nin rolü, mevcut şekliyle Arap dünyası tarafından hoş karşılanmıyor. Eğer Türkiye aynı şekilde devam ederse sonuçlar felaket olur” ifadelerini kullanmış. Bin Zayed’in, Mısır’ın çabalarından övgüyle bahsettiği de belirtiliyor.

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Mehmet Barlas’ın yazısı