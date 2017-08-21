Mehmet Barlas: Türkiye’de rejimin başına gelenler AB’nin umurunda bile olmamıştır

2023’te Cumhuriyet’in ilanının 100’üncü yıldönümünü kutlayacağız. Yani altı yıl sonra… Ama aradan geçen bir asra yakın zamana rağmen hâlâ “Rejim” konusunda kimin tam olarak neyi ifade etmek istediği belli değil. Oysa bu sürede “Rejim” tek partiden çok partiye, devletçilikten serbest pazar ekonomisine geçmiş, sayısız ekonomik ve siyasi kriz yaşamış, dört kez de doğrudan ve dolaylı darbelere konu olmuştur.

Rejim’in TBMM’si iki kez kapatılmış ve Rejim’in anayasaları da lağvedilmiştir. Ama bu süreçte rejim-perestlerden hiç kimse, bugünkü anayasal sisteme karşı seslendirdikleri kaygıyı seslendirmemişlerdir.

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… Türkiye’de rejimin başına gelenler ise AB’nin umurunda bile olmamıştır. Türkiye’nin üyelik için başvurduğu 1959’dan ve 1963’teki Ankara Antlaşması’ndan bu yana, dünyada neler olup bitmemiştir ki…

Mehmet Barlas’ın yazısı