Mehmet Barlas: Türkiye için en önemli sorun

Türkiye’nin önündeki ‘Ehem’ niteliğini taşıyan sorun, herhalde ne erken seçimdir, ne yeni bir anayasa referandumudur, ne de muhalefet ile iktidar arasındaki polemiklere konu olansayısız maddedir. Türkiye için en önemli sorun Amerika’ya boşaltmaları için iki hafta süre verilen Fırat’ın doğusuna ilişkin Güvenli Bölge sorunudur. Bu sorun sonunda Türkiye ile Amerika’yı sıcak bir çatışmada karşı karşıya getirebilir ya da Amerika’nın Suriye topraklarında kurmaya çalıştığı bir Kürt oluşumunun gerçek boyutu ortaya çıkabilir.

Mehmet Barlas’ın yazısı