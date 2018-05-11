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Yaramazlara biraz batar!

Mehmet Barlas: Türk halkı geçen yıllar içinde daha bilinçlendi

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Demokrasiye geçtiğimiz 1950’lerden bu yana gerek derin devletin gerekse dış merkezlerin sahnelediği algı operasyonları ile ne tür serüvenler yaşadığımız hatırlardadır. Bu algı operasyonları sonunda askeri operasyonlara yani darbelere de dayanmıştır… Bugün ise algı operasyonları en fazla sosyal medyanın araçları ile gerçekleştiriliyor.

Bereket Türk halkı geçen yıllar içinde daha bilinçlendi ve psikolojik savaşlara karşı olduğu kadar darbe girişimlerine karşı da direnç kazandı. 24 Haziran seçimlerinin sonuçları belli olduğunda bu bilincin varlığını bir kez daha göreceğiz.

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Mehmet Barlas’ın yazısı 

 

 


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