Mehmet Barlas: Trump’ın yeniden seçilmesi lehimize olacak

Amerikan Demokrat Parti’sinin Başkan adayı Joe Biden’ın birkaç ay önce The New York Times’a verdiği demeçteki Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan ve Türkiye’nin içişlerine müdahale anlamını taşıyan sözleri doğal olarak gecikmeli olsa da tepkiye yol açtı. Dünkü The New York Times’ı dikkatle gözden geçirdim. Türkiye’deki tepkiler hakkında tek satır haber yoktu.

Amerikan medyasını ve dolayısıyla Amerika’daki kesimlerin çizgilerini izlerken, Trump’ın kasım seçiminde kaybetmesi için gerekirse koronavirüs salgınının bile kullanıldığını görebilirsiniz. Bu arada Suriye’den çekilme kararı alan Trump’a karşı derin Amerikan devletinin çekilmek bir yana Suriye’deki güçlerine takviye yaptığını ve PKK/PYD’yi silahlandırdığını hepimiz biliyoruz.

Bu satırların yazarı tabii ki Trump’ın eksiklerinin ve yanlışlarının farkındadır. Ancak bir tercih söz konusu olunca, Trump’ın yeniden seçilmesi bizim lehimize olacaktır. Sonuçta 3 Kasım’daki Amerikan seçimlerini heyecanle izleyeceğiz.

Mehmet Barlas’ın yazısı