Mehmet Barlas: Trump’ın oğlu Ruslardan Hillary Clinton’u karalayacak malzeme bulmalarını istemiş

Önümüzdeki dönemde dünya siyasetinde yer alabilecek en önemli gelişme, herhalde ABD Başkanı Trump’ın görev süresini tamamlayamadan Beyaz Saray’dan ayrılması olabilir.

Çünkü ABD Başkanlık seçimleri öncesinde Trump’ın adamlarının Rus zenginleri ile çevirdiklerikaranlık dolaplar, birer birer açığa çıkmaya başladı. Bu konuyu soruşturan Mueller Komisyonu’na itiraflarda bulunan Trump’ın avukatı Michael Cohen, Ruslarla yaptığı her temastan Trump’ın da haberdar olduğunu itiraf etti.

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Şimdi sırada Trump’ın oğlunun ifadesi alınacak mı sorusu var. Çünkü Donald Trump jr. Trump Tower’da yaptığı görüşmelerde Ruslardan Hillary Clinton’u karalayacak malzeme bulmalarını istemiş.

Sözü edilen Ruslar ise, milyarder olan ve Amerika’da kara para aklayan kişiler…

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Kısacası bu iddiaları değerlendiren hukukçular, Trump’ın başkanlık görevinden alınacağı günlerin gelebileceğini yorumluyorlar.

Uluslararası siyaset üzerindeki bahis oyuncuları ise, “Önce Trump mı yoksa Muhammed bin Selman mı gider” üzerinde oynuyorlar.

Mehmet Barlas’ın yazısı