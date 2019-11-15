Mehmet Barlas: Trump Türkiye’nin dostları listesinde ön sırada bulunuyor

Erdoğan’ın Başkan Trump’la görüşmemesini, Washington’a gitmemesini sürekli tekrarlayanlar, zirvenin sonuçları hakkında da kim bilir ne tür saçma sapan yorumlar yapacaklardır. Oysa Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başkan Trump arasındaki uyumlu diyalog sonunda, Türk- Amerikan ilişkilerinin kopma tehlikesi atlatılmıştır.

Bu zirvede Türkiye ile Amerika arasındaki sorunlara çözüm üretilemedi. Ama en azından anlaşmazlıklar donduruldu ve stratejik ortaklık korundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bu duygular içinde karşılarken, Başkan Trump’ın da içinde bulunduğu olumsuz koşullardan ötürü sağlığını korumasını diliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın değerini bilen bir Amerikan siyasetçisi olarak, Türkiye’nin dostları listesinde ön sırada bulunuyor.

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Mehmet Barlas’ın yazısı