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Yaramazlara biraz batar!

Mehmet Barlas: Trump, Esad’ın güçlerini drone’larla vuran teröristlerden hiç söz etmedi

 

İdlib’e dönük operasyonlar hakkındaki en kapsamlı değerlendirme, 7 Eylül’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılacağı, Putin ve Ruhani’nin de bulunacakları Tahran Zirvesi’nde yapılacak.

Tabii bir de İdlib’de olduğu gibi tüm Suriye topraklarındaki terör örgütlerinin özellikle ABD tarafından desteklendiği gerçeği var gündemde.

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Nitekim Amerika’yı tweetlerle yöneten Başkan Trump, “İdlib’e yapılan saldırılar sivillerin hayatını tehdit ediyor” içerikli bir mesaj yayınladı ama hem Rus askerlerini hem de Esad’ın güçlerini drone’larla vuran buradaki teröristlerden hiç söz etmedi.

Mehmet Barlas’ın yazısı 

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