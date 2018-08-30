Mehmet Barlas: Suriye’deki ‘Esad Gerçeği’ne uyumumuz ABD’ye göre daha kolay olacak

Bereket Rusya ile diyalogun ötesindeki bir işbirliğimiz var. Ayrıca Türkiye-Rusya-İran üçlüsünün oluşturduğu “Astana Süreci” içinde Suriye’ye bakmak durumundayız.
Yani Suriye’deki “Esad Gerçeği”ne uyumumuz ABD’ye göre daha kolay olacak.
Yaramazlara biraz batar!
Bereket Rusya ile diyalogun ötesindeki bir işbirliğimiz var. Ayrıca Türkiye-Rusya-İran üçlüsünün oluşturduğu “Astana Süreci” içinde Suriye’ye bakmak durumundayız.
Yani Suriye’deki “Esad Gerçeği”ne uyumumuz ABD’ye göre daha kolay olacak.
ABD Doları, Türk Lirası karşısında hafta başından bu yana yaklaşık 40 kuruş değer kazandı.
CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, partinin seçim sonuçlarının değerlendirdiği parti meclisi (PM) toplantısına çağırılmamasını eleştirdi.
CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcı Seyit Torun, olağanüstü kurultay için imza veren belediye başkanlarının gelecek yerel seçimlerde aday gösterilebileceğini söyledi.
Türkiye’nin ekonomi üzerinden ‘sıkıştırıldığını’ söyleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Yapısal sorunlarımız elbette mevcuttur. Bunu çözmek için çalışıyoruz. Bunların hiçbiri son yaşananlara açıklama olamaz. İnşallah biz bu dalgayı da atlatacağız” dedi. Erdoğan, 2017 Medya Oscarları Ödül Töreni’nde konuştu. ‘Eskisine göre hakikate daha saygılı bir medyamız var’ Belediye başkanı olduğu dönemden bu yana kendisini en çok linç etmeye […]
Türk Hava Yolları (THY), darbe girişimi sonrası görevden aldığı Bölgesel Uçuşlar Başkanı İbrahim Doğan’a 700 bin lira tazminat ödemeye mahkum oldu.