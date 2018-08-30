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Yaramazlara biraz batar!

Mehmet Barlas: Suriye’deki ‘Esad Gerçeği’ne uyumumuz ABD’ye göre daha kolay olacak

 

Bereket Rusya ile diyalogun ötesindeki bir işbirliğimiz var. Ayrıca Türkiye-Rusya-İran üçlüsünün oluşturduğu “Astana Süreci” içinde Suriye’ye bakmak durumundayız.
Yani Suriye’deki “Esad Gerçeği”ne uyumumuz ABD’ye göre daha kolay olacak.

Mehmet Barlas’ın yazısı

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