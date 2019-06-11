Diken

Yaramazlara biraz batar!

Mehmet Barlas: Sorunlardan bir diğeri de adaylardan birinin aşırı sinirli olmasıdır

Bunun gibi bize özgü sorunlardan bir diğeri de, İstanbul Belediye Başkan adaylarından birinin çok aşırı sinirli olmasıdır. Meslektaşımızİsmail Küçükkaya’yı bu açıdan bekleyen tehlike azımsanacak gibi değildir. Küçükkaya moderatörlük yaparken, CHP’nin adayının hoşuna gitmeyen bir soru sorarsa, sonunda kendisini bir valiymiş gibi hissedebilir.

Mehmet Barlas’ın yazısı

Reklam

SON HABERLER

İmamoğlu ve Torun ifadeye çağrılacak

Ordu Valiliği’nin suç duyurusuyla başlatılan soruşturmada, ‘millet ittifakı’nın İstanbul adayı CHP’li Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’un savcılık tarafından ifadeye çağrılacağı belirtildi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...