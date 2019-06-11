Mehmet Barlas: Sorunlardan bir diğeri de adaylardan birinin aşırı sinirli olmasıdır

Bunun gibi bize özgü sorunlardan bir diğeri de, İstanbul Belediye Başkan adaylarından birinin çok aşırı sinirli olmasıdır. Meslektaşımızİsmail Küçükkaya’yı bu açıdan bekleyen tehlike azımsanacak gibi değildir. Küçükkaya moderatörlük yaparken, CHP’nin adayının hoşuna gitmeyen bir soru sorarsa, sonunda kendisini bir valiymiş gibi hissedebilir.

Mehmet Barlas’ın yazısı