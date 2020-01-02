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Yaramazlara biraz batar!

Mehmet Barlas: Siz de Amerikan derin devletiyle Fethullah Gülen arasındaki ilişkinin türünü merak etmiyor musunuz?

Siz de Amerikan derin devleti ile Fetullah G ülen arasındaki ilişkinin türünü merak etmiyor musunuz? Gülen acaba CIA’nın sözleşmeli bir ajanı mı yoksa Humeyni gibi bağımsız çalışan ve uygun zamanın gelmesini bekleyen bir darbeci mi?

FETÖ elebaşının Amerika’nın Pensilvanya’sında sanki hiçbir şey olmamış gibi yaşamını sürdürmesini anlamak mümkün değildir. Stratejik ortak ve müttefik olarak bilinen Türkiye’nin temeline dinamit koyan bu adamın, verilen bütün belgelere rağmen Türkiye’ye iade edilmemesini kim ve nasıl izah edebilir ki?

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Mehmet Barlas’ın yazısı

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