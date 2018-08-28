Diken

Yaramazlara biraz batar!

Mehmet Barlas: Şiir okudu diye hapse atılan Erdoğan’ın cumhurbaşkanı olduğu dönemde cezaevlerinde gazetecilerin bulunması…

 

(…) Sayın Aksoy’un mektubundan sonra “Rahmetli Adnan Menderes başına gelenleri yaşadıktan ve idam edildikten sonra hayata dönebilseydi, acaba idam cezası hakkında nasıl bir tavır alırdı” diye düşünmüştüm.

Ve idam cezasının kalkmasını Abdullah Öcalan’a borçlu olduğumuzu düşünerek gülümsemiştim.

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Ve bugün

Bir şiir okudu diye hapse atılan Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı olduğu bu dönemde cezaevlerinde düşünce suçlularının, gazetecilerin bulunması da bir tarihi tekrar değil midir? Yani Mehmet Akif’in dizeleri evrensel ve zaman ötesi bir gerçeği ifade ediyor.

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Mehmet Barlas’ın yazısı

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