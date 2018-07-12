Mehmet Barlas: Seçmenlerin aşağı yukarı yüzde 15’ini oluşturan mutsuz beyazlar

Seçmenlerin aşağı yukarı yüzde 15’ini oluşturan mutsuz beyazların, Nişantaşı gibi semtlerde ve Silivri’de HDP’yi TBMM’ye taşıdıklarını biliyoruz. Bunlardan bir bölümünün de “Artık bu ülkede yaşanmaz” diyerek, FETÖ’cüler gibi başta Yunanistan olmak üzere çeşitli ülkelere göç ettikleri biliniyor.

Mehmet Barlas’ın yazısı