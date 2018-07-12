Mehmet Barlas: Seçmenlerin aşağı yukarı yüzde 15’ini oluşturan mutsuz beyazlar

Seçmenlerin aşağı yukarı yüzde 15’ini oluşturan mutsuz beyazların, Nişantaşı gibi semtlerde ve Silivri’de HDP’yi TBMM’ye taşıdıklarını biliyoruz. Bunlardan bir bölümünün de “Artık bu ülkede yaşanmaz” diyerek, FETÖ’cüler gibi başta Yunanistan olmak üzere çeşitli ülkelere göç ettikleri biliniyor.
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Eski bakan Tantan: Adnan Hocacıları içeri aldığımda bazı vekiller üzerime çöktü
Eski içişleri bakanı Sadettin Tantan, gözaltına alınan ‘Adnan Hoca’ lakaplı Adnan Oktar’ın ‘en az Apo kadar tehlikeli olduğunu’ söyleyerek, “1999’da onları içeriye aldığımda, Fazilet Partili bazı vekiller ‘Bunlar iyi çocuklar’ diyerek üzerime çöktü” dedi.
‘Adnan Hoca’ operasyonuna devam: Kandilli’deki villada iki kişi polise ateş açtı
Adnan Oktar ve grubundakilere yönelik operasyonlar kapsamında dün akşam Kandilli’deki bir villaya baskın yapıldı. 100 odalı villada dokuzu kadın 22 kişi gözaltına alınırken, iki kişinin polise ateş açtığı ve silahlarındaki mermiler bittikten sonra yakalanabildiği belirtildi.
Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanların maaşı: 21 bin 740 lira
Yeni sistemin ilk kabinesinde yer alan 16 bakan ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a 21 bin 150 aylık maaş ile 589 lira 70 kuruş da temsil ödeneği verileceği açıklandı.
İsrail’de ‘terör örgütü bağlantısı’ iddiasıyla yargılanan Ebru Özkan tahliye oldu
İsrail’de, ‘terör örgütüne para yardımı yapmak’ ve ‘terör örgütü ile iltisaklı olmak’ iddiasıyla askeri mahkemede yargılanan Türkiye vatandaşı Ebru Özkan, hakkında verilen şartlı tahliye kararının ardından Türkiye’nin İsrail Büyükelçiliği görevlileriyle cezaevinden ayrıldı.
Yeni sistem: Diyanet eğitim kurumlarına manevi danışmanlık verebilecek
Diyanet, öğrenci yurtları, eğitim kurumları, gençlik merkezleri ve kampları, göçmenler ve engellilere manevi danışmanlık hizmeti verebilecek.