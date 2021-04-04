Mehmet Barlas: Seçmen olarak tercihim Erdoğan’ın siyasi kimliğini oluşturan tutumlara bağlı kalacak

Hastalığı atlatıp yeniden yazılarına başlayan sevgili arkadaşım Rauf Tamer, dünkü köşesinde yeni Türkiye’nin siyaset tablosunu şöyle özetlemişti:

“Bundan sonrasına artık erken seçim değil, olsa olsa erkenleştirilmiş seçim diyebilirsiniz.Deyin…Bana sorsanız, adına seçim bile demem. Çünkü seçim bir yarıştır. Bazen liyakat yarışır, bazen kadrolar ve liderler yarışır, bazen projeler yarışır, bazen siyasi tercihler… vs.

Bu böyle değil ki… Erdoğan’ı oradan indirecek bir adam aranıyor.Hepsi bu. Kim bu adam? Kim olursa olsun. Yeter ki Erdoğan’ı aşağı indirsin.”

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Rauf Tamer’in çizdiği siyasi tablo gerçeği yansıtıyor.

Bir seçmen olarak benim tercihim ise Cumhurbaşkanı TayyipErdoğan’ın siyasi kimliğini oluşturan tutumlara bağlı kalacak.

Mehmet Barlas’ın yazısı

