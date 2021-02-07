Mehmet Barlas: Seçimleri kimlerin kazandığı falan umurlarında bile değil

Daha dün, gözümüzün önünde bir devlet cinayet işledi. Suudi Arabistan’ınİstanbul Konsolosluğu’nda gazeteci Cemal Kaşıkçı katledildi ve cesedi parçalandı. Bunun hesabını kim sorabildiki, Boğaziçi Üniversitesi’ne sızanlarına hesabı sorulabilsin? Baksanıza, Amerika da, Fransa da eylemcilerden yanalar. Seçimleri kimlerin kazandığı falan umurlarında bile değil.

Ama artık “Yeter” diyoruz. Gerikalmışlık, vesayetçi demokrasiye esirolmak ve kazan kaldırmayı özgürlükçü demokratik davranış biçiminde göstermek kabak tadı verdi…

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Mehmet Barlas’ın yazısı