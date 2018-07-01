Mehmet Barlas: Seçim yenilgileri arasında Kılıçdaroğlu garip biçimde daha da güçlendi

Açıkçası Deniz Baykal bir FETÖ üretimi kaset skandalı ile devrilip yerine Kemal Kılıçdaroğlu getirildiği zaman, bu kişinin CHP’ye ne katacağı konusu hiç işlenmemişti. O dönemdeki Erdoğan düşmanı merkez medya, sadece Kılıçdaroğlu’nun adını köpürtüyordu. Derken ardı ardına gelen seçim yenilgileri arasında Kılıçdaroğlu garip biçimde daha da güçlendi… Ve şu anda adeta Atatürk’ten sonra CHP’nin başına gelmiş yeni bir “Ebedi Başkan” konumunda.

Kılıçdaroğlu’nun iş başına geldikten sonra yaptığı garip ittifaklar, rakiplerini ustaca hamlelerle yemesi, son seçimde CHP’nin temsil ettiği ne varsa Millet İttifakı ile bunların reddedilmesi, şu anda konuşulamıyor. Çünkü Kılıçdaroğlu elinde tuttuğu “Dünya Pişkinlik Şampiyonu” ünvanı ile sürekli konuşuyor ve “Biz yenilmedik, AK parti yenildi” diyerek CHP’lileri ne söyleyeceklerini bilmez halde bırakıyor. CHP’nin inanmış tabanı öylesine şaşkın ki, Muharrem İnce gibi ucuz popülizmin temsilcisi olan bir siyasetçiden bile medet umar haldeler.

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Mehmet Barlas’ın yazısı